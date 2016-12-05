В отношении 12 обвиняемых по делу о захвате полка ППС снят запрет на свидания с родственниками

  • Lragir.am
  • Право - 05 Декабря 2016, 14:32
Вопросы в связи с конституционными правами лиц, обвиняемых по делу о захвате полка ППС 17-го июля 2015 года, находится под постоянным контролем прокуратуры, и запрет на свидания с родственниками пересматривается.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

В отношении каждого из обвиняемых по делу о захвате полка ППС проявляется индивидуальный подход, в соответствии с необходимостью обеспечить ход расследования, и в отношении 12 обвиняемых по делу о захвате полка ППС уже снят запрет на свидания с родственниками.

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