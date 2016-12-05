В отношении 12 обвиняемых по делу о захвате полка ППС снят запрет на свидания с родственниками

Вопросы в связи с конституционными правами лиц, обвиняемых по делу о захвате полка ППС 17-го июля 2015 года, находится под постоянным контролем прокуратуры, и запрет на свидания с родственниками пересматривается. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении. В отношении каждого из обвиняемых по делу о захвате полка ППС проявляется индивидуальный подход, в соответствии с необходимостью обеспечить ход расследования, и в отношении 12 обвиняемых по делу о захвате полка ППС уже снят запрет на свидания с родственниками.