"Российский след" на выборах президента США: так были ли хакеры?

Тяжба, завязавшаяся вокруг пересчета голосов, поданных 8 ноября в трех американских штатах, вызвала новую вспышку дискуссий по поводу предполагаемого вмешательства России в избирательный процесс в США. Практически никто не сомневается, что пересчет, которого потребовала в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании кандидат Партии зеленых Джилл Стайн, не изменит исход президентских выборов, принесших победу республиканцу Дональду Трампу. С 2000 года в США было в общей сложности 27 пересчетов. Они изменили первоначальный результат голосования всего в трех случаях, причем во всех трех - лишь на уровне штатов, но не в масштабах всей страны. И разрыв между кандидатами в этих трех случаях всегда был микроскопическим. Выявленная пересчетами погрешность в среднем составляла 200-300 голосов. Как отмечают политологи, это свидетельствует о том, что избирательная инфраструктура в США отлажена отменно и практически не дает сбоев. Цена пересчета Каждый кандидат имеет право потребовать в США пересчета голосов при условии, что он оплатит его стоимость. В конце ноября Стайн объявила, что начинает кампанию по сбору средств на пересчет, сперва рассказав об этом журналисту Грегу Паласту, потом поместив сообщение в "Фейсбуке" и, наконец, дав интервью RT. Стайн объяснила необходимость пересчета происками злоумышленников, которые взламывали оборудование, применяемое в США при голосовании. "Эти выборы были пронизаны хакерством, - сказала она. - Наши машины для голосования чрезвычайно уязвимы для хакеров..." К исходу минувших выходных доброхоты пожертвовали на пересчет более 6,5 млн долларов, что гораздо больше, чем собрала Стайн на всю свою предвыборную кампанию (чуть больше 3,5 млн). Поскольку ее инициативу дружно считают безнадежной, скептики предположили, что она просто пытается пополнить избирательную казну партии и заодно сделать себе рекламу. Стайн парирует, что собранные сейчас деньги кладутся на отдельный счет и могут использоваться только на оплату пересчета. Стайн не утверждает, что он может отдать победу Хиллари Клинтон, которую в ходе избирательной кампании она ругала куда больше, чем Трампа. Клинтон подключилась к пересчету Стайн, но ее представители признают, что не питают надежд на изменение исхода выборов в свою пользу. Брошенная кость Трамп победил Клинтон в Виконсине, Мичигане и Пенсильвании с перевесом в десятки тысяч голосов. Опыт американских пересчетов говорит, что такой большой разрыв не обещает ей успеха. Представители Клинтон объясняют, что они решили поучаствовать в пересчете - не деньгами, а адвокатами - отчасти из желания показать своим удрученным сторонникам, что они делают все возможное для выяснения того, не повлияли ли на результат голосования проделки российских хакеров или иное постороннее вмешательство. Клинтон официально признала поражение рано утром 9 ноября. По мере того как выяснялось, что голосов при этом она набрала на два с лишним миллиона больше, чем Трамп (хотя и проиграла в коллегии выборщиков), ее фанаты все настойчивее требовали, чтобы она оспорила результат выборов. Участие в пересчете Стайн, видимо, является костью, которую она им бросила. Избирательный штаб Клинтон активно распространял версию о том, что Россия взломала компьютеры Национального комитета Демпартии и почту главного политтехнолога кампании Джона Подесты, а также утверждала, что Москва запускала слухи о неважном состоянии ее здоровья. Как пишет New York Times, последнее утверждение отчасти подкрепляется непоименованными "недавними исследованиями". Хакерский фактор Марк Элайяс, главный юрисконсульт штаба Клинтон, описывал на сайте Medium, как последние две недели ее люди потратили массу времени и сил на то, чтобы выявить признаки российского взлома и прочих манипуляций голосованием, и заключил, что они не нашли доказательств проделок хакеров из России. На днях администрация Обамы заявила New York Times, что разведорганы США пришли к аналогичному заключению. Некоторые комментаторы давно говорили, что никаким хакерам не под силу изменить итоги голосования в Америке. 2 декабря президент Центра по предотвращению преступности Джон Лотт напечатал в консервативном журнале National Review статью, в которой отметил, что американские машины для голосования не соединены с интернетом, поэтому отдаленный хакер вломиться в них не в состоянии. По словам Лотта, конспирологическая теория по поводу постороннего вмешательства в американские выборы завязалась с сенсационной публикации в либеральном журнале New York, в которой цитируется Алекс Холдеман, директор Центра по компьютерном безопасности при Мичиганском университете. Как говорилось в журнале, Холдеман считает, что результаты выборов в указанных трех штатах "подверглись манипуляции или вмешательству хакеров". В тот момент Холдеман от комментариев отказался. Когда он, наконец, их дал, он заявил, что хакеры, скорее всего, не повлияли на исход голосования, так как у него нет свидетельств их проделок. Но другие подливали масла в огонь - например, Эдвард Сноуден, написавший в "Твиттере", что электронную машину для голосования можно взломать, потратив какие-то 30 долларов. Хакер, конечно, может забраться в машину на избирательном участке. Но в одной Пенсильвании их 25 тысяч штук, поэтому вламываться в них в розницу вряд ли рентабельно. Манипуляция ими будет также затруднена тем, что они изготовлены разными компаниями. Но версия о российском вмешательстве оказалась живучей. В четверг сенатор-демократ Джинни Шахин призвала свой комитет по международным отношениям провести слушания по вопросу о вмешательстве России в выборы 2016 года. Она направила главе комитета республиканцу Бобу Коркеру и его старшему члену-демократу Бену Кардину письмо, в котором призвала их "своевременно уделить внимание этому серьезному вопросу". "Это российские действия беспрецедентны в наших отношениях после окончания холодной войны и с полным на то основанием были осуждены обеими партиями, которые призывают к слушаниям в конгрессе", - говорится в письме Шахин. За день до этого сенаторы-демократы из комитета по разведке направили президенту Бараку Обаме письмо с призывом огласить дополнительную информацию по поводу предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Демократы заявляют, что это вмешательство имело целью содействовать избранию Трампа. Директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс, однако, заявил, что, на его взгляд, хищение и последующий слив в СМИ документов Нацкомитета Демпартии не повлияли на исход выборов. Как и предсказывали, пересчет голосов в Висконсине ничего всерьез не изменил. К утру субботы Трампу добавились 5 голосов, а Клинтон - лишь 3. Проверяющие зато нашли 24 голоса, которые по ошибке первоначально не засчитали самой Стайн. Если так пойдет, пишет Эд Морисси на консервативном сайте Hot Air, то конечный расклад в этом штате изменится меньше, чем на сотню голосов, и не в пользу Клинтон, не говоря уже о самой Стайн, которая получила на выборах примерно 1%. Пересчет в Мичигане и Пенсильвании в данный момент завяз в судах и пока не начался.