ФСБ России имеет доступ к персональным данным граждан Армении

Как известно, с 2006 года была задействована информационная система пограничного электронного управления Армении (СПЭУ). Эта система представляет собой базу данных, где размещена информация о транспортных средствах и гражданах, пересекших пограничные пропускные пункты Армении.

В электронной базе данных хранятся копии паспортов и техпаспортов пересекающих государственную границу Армении, информация о дате, времени, направлении и сопровождающих лицах, а также другая информация, которая хранится не менее 7 лет.

постановлении правительства Армении No 884 от 2006 года четко закреплено, какие органы могут пользоваться СПЭУ. В этом списке находится ряд государственных органов – правоохранительные и некоторые ветви исполнительной власти.

Однако, при изучении истории с утечкой отсканированных копий паспортов американских дипломатов в августе этого года, «Союз информированных граждан» выявил, что право на использование СПЭУ Армении имеет также и Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

В частности, в ответ на наш запрос из Национальной службы безопасности Армении сообщили, что они предоставили пограничному управлению ФСБ РФ доступ к СПЭУ.

Иными словами, с разрешения СНБ РА ФСБ РФ имеет доступ ко всей информации о всех пересекающих границу Армении лицах – кто пересек, когда пересек, через какой пропускной пункт и по какому направлению, с кем и на каком транспортном это было.

Как уже было отмечено, по решению правительства только государственные органы РА могут пользоваться СПЭУ. СНБ, в свою очередь, ссылается на «Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования», подписанный между РФ и РА 30-ого сентября 1992 года, не отмечая какого-либо конкретного его положения.

Хотя и очевидно, что в договоре 1992 года не может быть какого-либо пункта о системе пограничного электронного управления, основанной в 2006 году, однако отметим, согласно упомянутому договору (статья 6) на пропускных пунктах, действующих на границе с Ираном и Турцией, пограничники РФ проводят пропуск исключительно «людей, транспортных средств, грузов, товаров и иных предметов».

Поэтому, оставив в стороне тот факт, почему российские пограничники по сей день сидят на пограничном контрольно-пропускном пункте с Ираном (более того - даже в аэропорту Звартноц), констатируем, что в их функции, зафиксированные в договоре 1992 года, максимум может входить ввод данных в СПЭУ лиц, пересекающих границу, но не чтение наличествующей в ней информации.

Часть 6 статьи 27 закона РА «О защите персональных данных» четко закрепляет, что «Персональные данные, которые находятся под управлением государственных органов, могут быть переданы иностранным государственным органам только в рамках межгосударственных договоров». И так как нет никакого межгосударственного договора, по которому Армения должна передавать России персональные данные лиц, пересекших государственную границу РА, то передача этих данных является незаконной.

Более того, 34 статья Конституции РА четко закрепляет, что «Каждый человек имеет право на защиту данных, относящихся к нему. Обработка персональных данных должна быть проведена добросовестно в установленном законом порядке... при наличии правовых оснований».

Таким образом, очевидно, что предоставление Службой национальной безопасности РА (в качестве координационного органа СПЭУ ) доступа Федеральной службе безопасности Российской Федерации к персональным данным граждан не только незаконно, но и представляет собой нарушение конституционных прав лиц.

Таким образом нарушаются конституционные права всех пересекших за последние 7 лет государственную границу Армении армян и иностранцев.

Считаем должным отметить, что это не первый случай, когда с разрешения СНБ РА пограничники ФСБ РФ в Армении растаптывают законодательство РА. Все мы помним, когда российские пограничники не передавали Валерия Пермякова правоохранительным органам РА, препятствовали законной деятельности депутата Заруи Постанджян и т.д.

Однако ярким примером продолжительного и одновременно массового нарушения является осуществление пограничниками ФСБ РФ контрольно-пропускных функций в аэропорту Звартноц вместо пограничников СНБ РА, что никоим образом не вытекает из договора 1992 года, или же из другого правового акта.