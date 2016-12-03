Минобороны Армении официально ответит на доклад Ванадзорского офиса ХГА – Арцрун Ованнисян

Министерство обороны Армении изучит доклад Хельсинкской гражданской ассамблеи относительно четырехдневной войны и даст официальный ответ. Об этом, как передает Tert.am, в ходе беседе с журналистами в Тавуше сказал пресс-секретарь министерства обороны РА Арцрун Ованнисян. В докладе поднимаются вопросы нехватки топлива для танков, патронов, отдельной главой описываются также сведения о передачи тел убитых военнослужащих родителям. В этом контексте Арцрун Ованнисян подчеркнул, что доклад не профессионален. «Этот доклад построен на эмоциях родных погибших военнослужащих. После гибели солдат авторы доклада посетили дома их семей и, воспользовавшись горем, яростью людей, подготовили материалы, которые направлены также против министерства обороны», - отметил он.