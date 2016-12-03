В Армении расследуют дело о мошенничестве и вымогательстве у родителей призывников. В Управлении уголовного розыска Военной полиции Армении житель Еревана Л.М.А. (10.08.1969 г.р.) дал разъяснения по поводу того, как в феврале 2016 года при посредничестве Н.Э.Е. (04.04.1974 г.р.) он передал $7000, затем еще и 250.000 драмов некто Е.М. с целью организации отсрочки от армии во время летнего призыва для своего сына Т.Л.А. Однако Т.Л.А. 7 июля текущего года был призван на обязательную военную службу. Е.М. свое обещание не сдержал, а Л.М.А. он денег так и не вернул. Из Управления уголовного розыска Военной полиции Армении сообщают о том, что в связи с происшедшим их сотрудники готовят соответствующие материалы. Военная полиция Армении призывает родителей призывников и военнослужащих избегать мошенников. Подобные действия, по словам представителей ведомства, будут пресекаться, а виновные будут наказаны по всей строгости закона. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Мошенники вымогают деньги у родителей призывников
- Право - 03 Декабря 2016, 15:37