Мошенники вымогают деньги у родителей призывников

  • Lragir.am
  • Право - 03 Декабря 2016, 15:37
В Армении расследуют дело о мошенничестве и вымогательстве у родителей призывников.

В Управлении  уголовного розыска Военной полиции Армении  житель Еревана Л.М.А. (10.08.1969 г.р.) дал разъяснения по поводу того, как в феврале 2016 года при посредничестве Н.Э.Е. (04.04.1974 г.р.)  он передал $7000, затем еще и  250.000 драмов некто Е.М.  с целью организации отсрочки от армии во время летнего призыва для своего  сына Т.Л.А.

Однако Т.Л.А. 7 июля текущего года был призван на обязательную военную службу. Е.М. свое обещание не сдержал, а Л.М.А. он денег так и не вернул. Из Управления  уголовного розыска Военной полиции Армении сообщают о том, что в  связи с происшедшим их сотрудники  готовят соответствующие материалы.

Военная полиция Армении призывает родителей призывников и военнослужащих избегать мошенников. Подобные действия, по словам представителей ведомства, будут пресекаться, а виновные будут наказаны  по всей строгости закона. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am

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