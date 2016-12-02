Стали известны новые подробности задержания Рубена Костаняна по кличке “Бого”

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 02 Декабря 2016, 17:04
Задержание Рубена Костаняна, более известного в криминальных кругах по прозвищу “Бого”, связано с  имущественным спором с бывшим директором компании “Феро” Роберт Аветисяном. Последний задолжал Рубену Костанянуу 10 млн. драмов, и “Бого” решил заполучить долг своими методами.

По сведениям “Фактинфо”, Костанян отдал в долг экс-директору компании “Феро” около 15 млн. драмов для реализации бизнес-проекта. Из 15 млн. драмов должник смог вернуть только 5 млн. драмов. Оставшаяся задолженность стала поводом для встречи между Костаняном и Аветисяном, которая состоялась летом текущего года в таверне «555».

Однако разговор между ними не удался, вылившись в драку со стрельбой. “Бого” с огнестрельным ранением в ногу был госпитализирован в медцентр “Астхик”.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого “Бого” был признан потерпевшим, а экс-директору компании “Феро” Роберту Аветисяну было предъявлено обвинение по признакам покушения на убийство.

В тот день огнестрельные ранения в области правого и левого бедер, а также голени получил и Роберт Аветисян. Последний несколько месяцев находился под стражей. Дело, однако, сегодня приняло другой оборот.

По сведениям “ФактИнфо”, кроме Рубена Костаняна, задержанного по подозрению в самовольной реализации предполагаемых прав, были также задержаны еще двое лиц.

Отметим, что Рубен Костанян является человеком из окружения депутата парламента Армении Самвела Алексаняна, его, так называемым протеже.

Самое читаемое