Стали известны новые подробности задержания Рубена Костаняна по кличке “Бого”

Задержание Рубена Костаняна, более известного в криминальных кругах по прозвищу “Бого”, связано с имущественным спором с бывшим директором компании “Феро” Роберт Аветисяном. Последний задолжал Рубену Костанянуу 10 млн. драмов, и “Бого” решил заполучить долг своими методами. По сведениям “Фактинфо”, Костанян отдал в долг экс-директору компании “Феро” около 15 млн. драмов для реализации бизнес-проекта. Из 15 млн. драмов должник смог вернуть только 5 млн. драмов. Оставшаяся задолженность стала поводом для встречи между Костаняном и Аветисяном, которая состоялась летом текущего года в таверне «555». Однако разговор между ними не удался, вылившись в драку со стрельбой. “Бого” с огнестрельным ранением в ногу был госпитализирован в медцентр “Астхик”. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого “Бого” был признан потерпевшим, а экс-директору компании “Феро” Роберту Аветисяну было предъявлено обвинение по признакам покушения на убийство. В тот день огнестрельные ранения в области правого и левого бедер, а также голени получил и Роберт Аветисян. Последний несколько месяцев находился под стражей. Дело, однако, сегодня приняло другой оборот. По сведениям “ФактИнфо”, кроме Рубена Костаняна, задержанного по подозрению в самовольной реализации предполагаемых прав, были также задержаны еще двое лиц. Отметим, что Рубен Костанян является человеком из окружения депутата парламента Армении Самвела Алексаняна, его, так называемым протеже.