Задержание Рубена Костаняна, более известного в криминальных кругах по прозвищу “Бого”, связано с имущественным спором с бывшим директором компании “Феро” Роберт Аветисяном. Последний задолжал Рубену Костанянуу 10 млн. драмов, и “Бого” решил заполучить долг своими методами. По сведениям “Фактинфо”, Костанян отдал в долг экс-директору компании “Феро” около 15 млн. драмов для реализации бизнес-проекта. Из 15 млн. драмов должник смог вернуть только 5 млн. драмов. Оставшаяся задолженность стала поводом для встречи между Костаняном и Аветисяном, которая состоялась летом текущего года в таверне «555». Однако разговор между ними не удался, вылившись в драку со стрельбой. “Бого” с огнестрельным ранением в ногу был госпитализирован в медцентр “Астхик”. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого “Бого” был признан потерпевшим, а экс-директору компании “Феро” Роберту Аветисяну было предъявлено обвинение по признакам покушения на убийство. В тот день огнестрельные ранения в области правого и левого бедер, а также голени получил и Роберт Аветисян. Последний несколько месяцев находился под стражей. Дело, однако, сегодня приняло другой оборот. По сведениям “ФактИнфо”, кроме Рубена Костаняна, задержанного по подозрению в самовольной реализации предполагаемых прав, были также задержаны еще двое лиц. Отметим, что Рубен Костанян является человеком из окружения депутата парламента Армении Самвела Алексаняна, его, так называемым протеже.
Стали известны новые подробности задержания Рубена Костаняна по кличке “Бого”
- Право - 02 Декабря 2016, 17:04