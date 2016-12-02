ФСБ сообщила о подготовке спецслужбами Запада кибератаки на банки России

Федеральная служба безопасности ФСБ заявила о планах иностранных спецслужб использовать хакеров для дестабилизации финансовой системы России Крупнейшие банки России в десятках городах страны должны стать целями кибератаки, подготовленной иностранными спецслужбами, сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ). По ее данным, начало «кибернападения» запланировано на 5 декабря 2016 года. «В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании «BlazingFast», - говорится в сообщении ФСБ. По данным российской спецслужбы, параллельно с кибератакой руководители нападения планируют организовать массовую рассылку провокационных SMS-сообщений и вбросы в социальных сетях о банкротстве и отзыве лицензий у «ведущих банков федерального и регионального значения» и кризисе кредитно-финансовой системы России. ФСБ также сообщила о принятии необходимых мер по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности Российской Федерации. Ранее власти США неоднократно обвиняли Россию в причастности к взлому компьютерных сетей политических партий США, в частности электронной переписки руководителей Демократической партии, и правительственные американские ресурсы. «Как я уже отмечал, были ясные доказательства того, что они (российские хакеры. — РБК) замешаны в кибератаках. Это не новое для России явление», — заявил в середине ноября на пресс-конференции в Берлине президент США Барак Обама. В начале ноября госсекретарь США Джон Керри заявил, что США ответит России на кибератаки хакеров в «установленные сроки». «Эта мера будет принята в установленные президентом сроки и может быть не видна для вас», — сказал Керри. Он подчеркнул, что нет речи о том, чтобы «просто сидеть», не «принимая ответных мер».

