Правительство Армении перезаключит договора с американской компанией «Contour Global» (в лице её дочерней компании в Армении). Постановление об этом принято на заседании Правительства 1 декабря. В частности, будут уточнены обязательства американских инвесторов по погашению оставшейся части кредита в 51 млн. евро от Германского банка KfW, который был утверждён ещё до приватизации каскада ГЭС. Напомним, что 12 августа 2015 года американская компания «Contour Global» и Республика Армения объявили о завершении сделки по приобретению активов Воротанского каскада ГЭС за $180 млн. В 2015 году на Воротанский каскад ГЭС пришлось около 15% выработки электроэнергии всей страны. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Правительство Армении перезаключит договора с американской «Contour Global»
- Право - 01 Декабря 2016, 17:37