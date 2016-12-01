Генпрокурор Армении и посол США договорились об активизации сотрудничества

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян в четверг встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом США Ричардом Миллзом. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Артур Давтян высоко оценил сотрудничество с посольством, выразив готовность сделать его еще более динамичным и комплексным. В числе приоритетов деятельности Генпрокуратуры Артур Даявтян указал сотрудничество с представителями гражданского общества, их участие в работе по реализации программ ведомства. Коснувшись проводимых мероприятий по борьбе с коррупцией, генпрокурор Армении отметил, что целенаправленная борьба с этим порочным явлением продолжается, и в настоящее время в этом направления предпринимаются активные усилия. В свою очередь посол США, приветствовав усилия Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией, выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. Ричард Миллз подтвердил готовность и дальше содействовать проводимым Прокуратурой реформам. В ходе встречи была достигнута договоренность об активизации сотрудничества по конкретным направлениям.