Генпрокурор Армении и посол США договорились об активизации сотрудничества

  • Lragir.am
  • Право - 01 Декабря 2016, 17:21
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян в четверг встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом США Ричардом Миллзом.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Артур Давтян высоко оценил сотрудничество с посольством, выразив готовность сделать его еще более динамичным и комплексным.

В числе приоритетов  деятельности Генпрокуратуры Артур Даявтян указал сотрудничество с представителями гражданского общества, их участие в  работе по реализации программ ведомства.

Коснувшись проводимых мероприятий по борьбе с коррупцией, генпрокурор Армении отметил, что целенаправленная борьба с этим порочным явлением продолжается, и в настоящее время в этом направления предпринимаются активные усилия.

В свою очередь посол США, приветствовав усилия Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией,  выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Ричард Миллз подтвердил готовность и дальше содействовать проводимым Прокуратурой реформам.

В ходе встречи была достигнута договоренность об активизации сотрудничества по конкретным направлениям.

Самое читаемое