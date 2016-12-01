Министр сельского хозяйства Армении не стал комментировать доклад антимонопольной комиссии

Государство не должно субсидировать импортёров удобрений. Об этом заявил журналистам после заседания Правительства 1 декабря министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян. «Я думаю, нужно либерализовать рынок и никого не субсидировать. Кто хочет, тот пусть и привозит. Но сейчас мы пытаемся понять, как эта либерализация повлияет на цены. Удобрения для фермеров подорожать не должны», - сказал министр. В ответ на вопрос Lragir.am, собирается ли он расследовать доклад Госкомиссии по защите экономической конкуренции, где говорилось о неэффективных тратах при субсидировании удобрений и об убытке бюджету на 1,5 млрд. драмов, Аракелян отметил, что времени интересоваться этим у него нет. «Я не против обогащения, все должны обогащаться, правда, не нарушая закон», - добавил он. Напомним, что речь в докладе Госкомиссии шла о компании, которую связывают с именем бывшего министра финансов Армении.