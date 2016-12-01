Палата представителей конгресса США приняла законопроект, предполагающий создание специальной межведомственной группы, которая будет противостоять завуалированным попыткам России "оказывать влияние на граждан и правительства других государств". Как отмечают журналисты, законопроект идет вразрез с заявленными обещаниями Трампа улучшить отношения с Россией. Документ о финансировании разведывательных ведомств в 2017 году, имеющий секретное приложение, затрагивает вопросы угроз национальной безопасности. В частности, в 93-страничном законопроекте, принятом подавляющим большинством голосов - 390 "за", 30 "против", говорится, что Россия "манипулирует средствами массовой информации и финансирует агентов влияния, "оказывая скрытое влияние на народы и правительства". Комиссии будет поручено "противодействовать политике России, направленной на оказание скрытого влияния, включая разоблачение ложной информации, агентов влияния, коррупции, нарушений прав человека, терроризма и убийств, осуществляемых органами безопасности или политическими элитами Российской Федерации или их ставленниками". Помимо этого в документе предлагаются меры по противодействию террористической деятельности в Ираке, Сирии и Северной Африке, а также в киберпространстве и в космосе. Законопроект предусматривает, что на разведку США в 2017 году выделят чуть более 70 миллиардов долларов. Сенат Конгресса США должен рассмотреть законопроект до конца этого года. После чего документ отправится к президенту страны.