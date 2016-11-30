В Москве назвали решение Норвегии выдать Вартаняна США политизированным

РИА Новости. Решение Норвегии выдать США россиянина Марка Вартаняна явно политизировано, Москва будет это учитывать при выстраивании отношений с Осло, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По данным спецслужб США, российский программист якобы загрузил в интернет 48 файлов, необходимых для установки вируса Citadel ("Цитадель") и управления чужими компьютерами с его помощью. Вартанян свою вину отрицает. "Двадцать девятого ноября в Норвегии принято окончательное решение о выдаче США гражданина России по запросу американских правоохранительных органов. Таким образом, норвежская сторона не приняла во внимание наши неоднократные призывы проявить непредвзятый, объективный подход", — сказала она на брифинге в среду. "Мы много раз разъясняли, что данное дело — это элемент ведущейся американскими спецслужбами по всему миру охоты за российскими гражданами. Эта охота не имеет ничего общего с подлинными интересами правосудия и представляет собой абсолютное игнорирование норм международного права", — отметила официальный представитель МИД РФ. По ее мнению, решение Норвегии является явно политизированным и не отвечает общепризнанным критериям правосудия и справедливости. "Мы воспринимаем его как еще один случай проявления пренебрежения мнением и озабоченностями российской стороны и, безусловно, правами российских граждан. Это, безусловно, будет учитываться при выстраивании отношений с Норвегией", — сказала дипломат.