Парламент Нидердландов запретил ношение паранджи в общественных местах

Парламент Нидерландов запретил ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Речь прежде всего идет о парандже (мусульманском женском одеянии, полностью закрывающем тело), никабе (оставляющем узкую прорезь для глаз), а также балаклавах и мотоциклетных шлемах. В таком виде нельзя появляться в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, а также в правительственных зданиях. Нарушителям грозит штраф до 400 евро. Законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой парламента.