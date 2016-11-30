ЕС частично снял санкции с входящего в близкий круг Путина Ротенберга

Суд Евросоюза частично отменил ограничительные меры против бизнесмена Аркадия Ротенберга, наложенные два года назад в связи с конфликтом на востоке Украины. В частности, суд признал необоснованными санкции против Ротенберга, действовавшие с июля 2014 года по март 2015 года, но подтвердил ограничительные меры за период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года. "Что касается конкретно господина Ротенберга, суд пришел к выводу, что ссылка на "россиян, принимающих решения", не сопровожденная подробностями, является слишком расплывчатой и недостаточна для оправдания ограничительных мер против него", - говорится в тексте решения. Аркадий Ротенберг, который является совладельцем СМП-Банка, а также близким другом российского президента Владимира Путина, был включен в санкционные списки в конце июля 2014 года. Санкции запрещают бизнесмену въезд на территорию Евросоюза и ведение финансовых операций в европейских банках. Осенью 2014 года Ротенберг оспорил включение его в санкционный список, обратившись в базирующийся в Люксембурге Европейский суд.