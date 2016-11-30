В Азербайджане ввели наказание за оскорбление президента в интернете

Оскорбление президента Азербайджана в интернете будет уголовно наказуемым преступлением. Такое решение принял президент страны Попытка опорочить или унизить честь и достоинство президента Азербайджана стала уголовным преступлением. Такое решение принял парламент страны по предложению генерального прокурора Закира Гаралова, сообщает издание Vesti.az. Ранее азербайджанское законодательство предусматривало наказание за оскорбление президента в средствах массовой информации. Теперь же в статью добавили и термин «информационные интернет-ресурсы». Виновных в нарушении закона ждет штраф в размере 500-1000 манатов (19-37 тысяч рублей) или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы сроком на два года. Еще более серьезное наказание грозит тем, кто будет заниматься распространением оскорблений в адрес президента в «информационных ресурсах интернета» с использованием фейковых имен, профилей или аккаунтов. Их ждет наказание в виде штрафа в размере 1000–1500 манатов (37–58 тыс. руб.) или лишение свободы сроком до трех лет.

