Власти Испании задержали около 50 членов грузинской группировки

Национальная полиция Испании провела во вторник широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны около 50 человек, подозреваемых в принадлежности к грузинской группировке, занимавшейся квартирными кражами, передает РИА Новости. Задержания и обыски проведены в Мадриде и Барселоне, сообщает агентство EFE. Следствие считает, что члены группировки совершили около сотни квартирных краж в различных муниципалитетах Испании. Ожидается, что задержания членов группировки будут также проведены в Грузии. В рамках операции выдан ордер на арест лидера группировки, "вора в законе" по кличке "Спартак", который, предположительно, находится в Италии. В операции участвуют сотрудники Европола, а также французские полицейские. Несколько сотрудников испанской полиции отправились в Грузию для участия в операции по задержанию членов группировки там. По оценкам полиции, эта самая крупная грузинская группировка, занимавшаяся квартирными кражами. В июне в Испании уже была проведена операция по задержанию членов грузинской группировки, занимавшейся квартирными кражами. Тогда были задержаны 18 человек.