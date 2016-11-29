Уголовное дело заведено по факту избиения женщины в Ереване

  • Lragir.am
  • Право - 29 Ноября 2016, 12:48
Прокурор возбудил уголовное  дело возбуждено по факту инцидента с избиением женщины в Ереване, сообщает пресс-служба Генеральная прокуратура Армении.

Дело заведено на основе материалов, подготовленных в Полиции в связи с  публикацией в СМИ под заголовком “Джунгл подверг избиению жену на одной из улиц Еревана”, и  по итогам изучения сообщения гражданина.

Речь идет о Геворке Саркисяне более известном по прозвищу "Джунгл".

Уголовное дело возбуждено по статье 118(Побои)УК РА. Расследование уголовного дела поручено Следственному комитету.

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