Уголовное дело заведено по факту избиения женщины в Ереване

Прокурор возбудил уголовное дело возбуждено по факту инцидента с избиением женщины в Ереване, сообщает пресс-служба Генеральная прокуратура Армении. Дело заведено на основе материалов, подготовленных в Полиции в связи с публикацией в СМИ под заголовком “Джунгл подверг избиению жену на одной из улиц Еревана”, и по итогам изучения сообщения гражданина. Речь идет о Геворке Саркисяне более известном по прозвищу "Джунгл". Уголовное дело возбуждено по статье 118(Побои)УК РА. Расследование уголовного дела поручено Следственному комитету.