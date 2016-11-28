Януковичу объявлено о подозрении в госизмене

В результате предпринятых следственных действий по уголовному делу, расследуемому в Главном управление по особо важным делам Следственного комитета Армении, раскрыто хищении председателем общественной организации выдаваемых делегацией ЕС в Армении грантов в особо крупных размерах - 134.620 евро. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предъявил экс-президенту страны Виктору Януковичу подозрение в госизмене и в посягательстве на территориальную целостность государства. Такое заявление глава генпрокуратуры сделал в понедельник, 28 ноября, в Святошинском районом суде Киева, где рассматривается дело бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстреле участников мирных протестов на Майдане в конце 2013 года. Подозрения перерастут в обвинения Экс-президент "подозревается в том, что совершил государственную измену, составил и подписал заявление к президенту России Путину о введении российских войск на территорию Украины. Он таким образом помог в подрывной деятельности против Украины", - цитируют заявление Луценко "Украинские новости". Генпрокурор Украины сообщил, что на настоящий момент подозрение предъявлено по двум статьям уголовного кодекса - о госизмене и посягательстве на территориальную целостность государства. По словам генпрокурора, в общей сложности против Януковича имеются подозрения по 10 делам и все они впоследствии должны перерасти в обвинения. Допрос по телевизору После того, как генпрокурор устно огласил подозрения в Святошинском районном суде Киева, представители Военной прокуратуры вручили 20-страничный текст документа адвокату Януковича. Все это произошло перед началом допроса бывшего главы государства по делу о Евромайдане 2013 года. Допрос Виктора Януковича, который находится в Ростове-на-Дону, проводится из Святошинского районного суда Киева по видеосвязи. Вопросы могут задавать представители обвинения, защиты и адвокаты родственников погибших на Майдане.