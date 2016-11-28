Раскрыто хищение сумм из средств грантов ЕС – ущерб восстановлен

Раскрыт механизм преступления, восстановлен нанесенный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба СК РА. Следствием были получены доказательные данные о том, что общественная организация в 2008 г. принимала участие в объявленном делегацией ЕС конкурсе на получение гранта, представила программу, в результате которой в декабре 2008г. был подписан договор о предоставлении гранта, предусмотренный на несколько лет. По итогам многостороннего и объективного следствия были получены доказательства того, что на счет общественной организации по частям были переведены предусмотренные договором суммы, однако организация не выполнила свои обязательства, а ее председатель присвоил особо крупную сумму из средств гранта. Размер присвоенных средств оценен в 134.620 евро, что в драмовом эквиваленте составляет 67.335.130 драмов. На основании полученных доказательств по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по особо важным делам Следственного комитета Армении председателю организации предъявлено обвинение по п.1 ч.3 статьи 178 и ч.2 статьи 325. Нанесенный ущерб в ходе предварительного следствия был полностью восстановлен. Следствие продолжается.