Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом

Московский городской суд оставил под домашним арестом бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Судьи отказали защите экс-министра во всех заявленных требованиях - в частности, общаться со СМИ и давать интервью. Сам Улюкаев на судебном заседании не присутствовал. Он направил в суд ходатайство с просьбой рассмотреть дело без него. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев объяснил причину отсутствия подзащитного его плохим самочувствием. В суде Тимофей Гриднев настаивал, что Улюкаева фактически задержали на 11 часов раньше, чем возбудили в отношении него уголовное дело и сделали его подозреваемым. Адвокат рассказал, что машина Улюкаева была блокирована при выезде из офиса компании "Роснефть" в 17:25 14 ноября. По словам Гриднева, до утра следующего дня Улюкаева незаконно удерживали сотрудники ФСБ и Следственного комитета, не позволяя воспользоваться мобильным телефоном, связаться с внешним миром, вызвать адвоката. Также Гриднев подчеркнул, что, находясь под домашним арестом, Улюкаев перенёс гипертонический криз и обращался за экстренной медицинской помощью. Адвокат попросил судью, если его жалоба будет отклонена, разрешить Улюкаеву прогулки и посещение врачей. Наконец, Гриднев попросил разрешить Улюкаеву общение со средствами массовой информации. Адвокат отметил, что его подзащитный, чтобы не усложнять процесс контроля, готов дать одно интервью радиостанции "Эхо Москвы". Следователь Роман Нестеров просил отклонить жалобу защиты. Он пояснил, что "с участием Улюкаева сотрудники ФСБ проводили необходимые оперативно-следственные действия". "Он ограничен в свободе на момент проведения этих действий не был", - сказал Нестеров. Также Нестеров отметил, что Улюкаев не ограничен в получении экстренной медицинской помощи, а медицинских оснований для регулярного посещения врачей на дому нет. Наконец, следователь выступил против предоставления Улюкаеву права на общение со СМИ. Он пояснил, что экс-министр ещё не прошёл процедуру повторного допроса. Прокурор Айнетдинова согласилась с позицией следствия. 15 ноября, на следующий день после задержания, Улюкаев был отправлен под домашний арест на два месяца судьей Басманного суда Москвы Артуром Карповым. О такой мере пресечения для обвиняемого ходатайствовало следствие. По его версии, министр получил взятку 2 миллиона долларов за положительную оценку минэкономразвития, которая позволила компании "Роснефть" приобрести пакет акций "Башнефти". Утверждается, что министра (он лишился должности на следующий день задержания) взяли с поличным. Следствие полагало, что Улюкаев может скрыться или оказать давление на свидетелей. Улюкаев не признавал вины, но выражал готовность "максимально сотрудничать со следствием", чтобы "восстановить свою репутацию и доброе имя". Адвокат Улюкаева говорил, что его клиент "был подвергнут провокации".