Шахгельдян и Хачатрян отрицают причастность сына экс-марзпета Сюника к инциденту

Экс-марзпеты Котайка и Сюника Коваленко Шахгельдян и Сурик Хачатрян опровергли информацию о том, что члены их семей подрались, и это закончилось поножовщиной. Напомним, что сегодня появилось сообщение, что внуку Шахгельдяна Тиграну ножевые ранения нанес сын Хачатряна Трдат. Хачатрян сказал, что его сын не имеет отношения к инциденту, а Шахгельдян и вовсе отрицает, что нанесены ножевые ранения.