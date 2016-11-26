Экс-марзпеты Котайка и Сюника Коваленко Шахгельдян и Сурик Хачатрян опровергли информацию о том, что члены их семей подрались, и это закончилось поножовщиной. Напомним, что сегодня появилось сообщение, что внуку Шахгельдяна Тиграну ножевые ранения нанес сын Хачатряна Трдат. Хачатрян сказал, что его сын не имеет отношения к инциденту, а Шахгельдян и вовсе отрицает, что нанесены ножевые ранения.
Шахгельдян и Хачатрян отрицают причастность сына экс-марзпета Сюника к инциденту
- Право - 26 Ноября 2016, 12:49