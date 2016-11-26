Шахгельдян и Хачатрян отрицают причастность сына экс-марзпета Сюника к инциденту

  • Lragir.am
  • Право - 26 Ноября 2016, 12:49
Экс-марзпеты Котайка и Сюника Коваленко Шахгельдян и Сурик Хачатрян опровергли информацию о том, что члены их семей подрались, и это закончилось поножовщиной.

Напомним, что сегодня появилось сообщение, что внуку Шахгельдяна Тиграну ножевые ранения нанес сын Хачатряна Трдат.

Хачатрян сказал, что его сын не имеет отношения к инциденту, а Шахгельдян и вовсе отрицает, что нанесены ножевые ранения. 

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