Эрдоган не принял извинений НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался принять извинения от Североатлантического альянса, прозвучавшие после того, как имя главы турецкого государства появилось на «вражеском плакате» во время учений НАТО в Норвегии. Как передает РБК, свое заявление Эрдоган сделал в ходе выступления на региональном съезде своей партии в Ризе. «Мы видели это неуважительное поведение на вчерашних учениях НАТО. Есть такие ошибки, которые совершаются не просто дураками, а негодяями. Этот вопрос не может быть закрыт простым извинением», – сказал Эрдоган. В минувшую пятницу Эрдоган объявил, что Турция отзывает 40 военнослужащих, принимавших участие в учениях НАТО в Норвегии, после того как его имя, а также имя основателя республики Кемаля Ататюрка появились на «вражеском плакате», использовавшемся на учениях. Как рассказал турецкий лидер, об инциденте ему доложил глава генштаба Турции Хулуси Акар и министр по отношениям с Евросоюзом Омер Челик. «В таких условиях не может быть никакого союза», – подчеркнул накануне Эрдоган.