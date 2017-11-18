Премьер Ливана Харири прибыл в Париж

Премьер-министр Ливана Саад Харири прибыл в Париж. Об этом сообщили в субботу, 18 ноября, сразу несколько агентств со ссылкой на источники из окружения главы ливанского правительства. В свою очередь ливанское телевидение показало кадры с кортежем премьера, выезжающим из аэропорта, а также с прибытием Харири и его супруги во временную резиденцию. Как долго они останутся в Париже, неизвестно. Сообщается, что Саад Харири планирует встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Харири покинул Ливан 3 ноября и на следующий день, находясь в Саудовской Аравии, объявил об уходе в отставку. Политик, исповедующий ислам суннитского толка, пояснил, что опасается за свою жизнь из-за угроз проиранской шиитской группировки "Хезболлах". При этом Харири возложил на Тегеран и "Хезболлах" ответственность за попытки контролировать государства ближневосточного региона. Ливанский президент Мишель Аун заявил, что не примет отставку до тех пор, пока премьер не вернется в страну.