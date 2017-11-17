НАТО извинилась перед Турцией за провозглашение Ататюрка и Эрдогана врагами

Командование совместного военного центра НАТО в Норвегии распространило письмо с извинениями в адрес Анкары после того, как она решила отозвать 40 своих военнослужащих с учений НАТО в Норвегии из-за стенда с фотографиями «противников», среди которых оказались основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и ее нынешний президент Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV. Как сообщает телеканал, военнослужащий норвежской армии, выставивший президента Турции в качестве пособника врагов НАТО, уволен из рядов вооруженных сил. По информации телеканала, извинения Турции за этот инцидент также принес генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее Эрдоган заявил, что организаторы учений поставили стенд с портретами «врагов», на них были изображены Ататюрк и нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких солдат, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.