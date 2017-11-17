Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ в Сирии

РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке "Исламского государства"* и невыполнении данных Анкаре обещаний о выводе сил самообороны сирийских курдов (PYD) из освобожденных от террористов районов Сирии. "США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ*, а сами что сделали? Кучу долларов ИГ* дали… Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну. США постоянно нарушали наши договоренности. В Манбидже, в Ракке. Когда мы предлагали вместе там работать, они обещали, что там не останется ни одного члена PYD, не волнуйтесь. И не сдержали слово. Сейчас в США сменилось руководство, но все осталось по-прежнему", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития. По его словам, граждане Турции задаются вопросом, что США делают в Сирии. "Вы находитесь в 12 тысячах километров от Сирии, а у вас там 11 баз. Зачем вы туда приходите? Мы сражаемся не только с ИГ*, но и PYD. Мы прекрасно видим сценарии, разыгрываемые США – это не соответствует союзническим отношениям. Если мы вместе входим в НАТО, то это не значит, что мы не можем указывать им на ошибки", — добавил турецкий лидер. Анкара считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.