Резолюции РФ и США по расследованию применения химоружия в Сирии не прошли в Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН в четверг, 16 ноября, не принял ни одну из резолюций по продлению мандата миссии международных экспертов, расследующих случаи применения химического оружия в Сирии. Речь идет о совместном механизме ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) - Joint Investigative Mechanism (JIM), мандат которой истек в ночь на 17 ноября. В начале заседания Россия наложила вето на американский проект резолюции по JIM, за который проголосовали 11 из 15 членов Совбеза ООН. Свой собственный проект РФ отозвала после спора о том, за какую из конкурирующих резолюций следует голосовать в первую очередь, однако позднее Боливия попросила Совбез ООН вернуть этот документ на рассмотрение. Таким образом было проведено второе голосование, на котором российская резолюция не была поддержана Советом Безопасности ООН. В результате расследование применения химоружия в Сирии не может быть продолжено. Наблюдатели расценивают это как серьезный удар по процессу привлечения к ответственности лиц, применявших запрещенные вооружения, что повлекло за собой гибель и страдания мирных жителей. В ответ на патовую ситуацию Япония внесла в Совбез ООН свой проект резолюции с предложением о техническом продлении мандата JIM на тридцать дней, с тем, чтобы дать возможность Москве и Вашингтону достичь компромисса в вопросе будущего экспертной миссии. Противоположные резолюции по Сирии от России и США Обе резолюции предлагали продолжить мандат JIM, но на совершенно разных условиях. Так, Вашингтон был готов продлить мандат сразу на два года и выступил с одобрением методов работы комиссии. Россия же, наоборот, раскритиковала в своей резолюции работу JIM и выразила готовность продлить ее работу только на шесть месяцев. Кроме того, Москва предложила пересмотреть прежние оценки и выводы JIM, поменять состав комиссии и включить в отчеты экспертной группы материалы сирийского правительства. 26 октября ООН и ОЗХО выпустили совместный доклад по применению химического оружия в Сирии. Согласно ему, режим Башара Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в сирийском городе Хан-Шейнун 4 апреля, а террористическая группировка "Исламское государство" применяла сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.