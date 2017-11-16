Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) встретились 14 и 16 ноября при участии личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедьяровым. В сообщении, распространенном по итогам встреч, отмечается: «Сопредседатели обсудили с министрами иностранных дел шаги по имплементации достигнутых президентами Сержем Саркисяном и Ильхамом Алиевым в Женеве 16 октября встречи договоренностей, а также иные вопросы, поднятые президентами в Женеве. Обсуждался также ряд рабочих предложений. Министры согласились встретиться в декабре в Вене в рамках министерской встречи ОБСЕ. Сопредседатели подготовят повестку встречи, в которую войдут как субстантивные вопросы по урегулированию, так и четко определенные средства по снижению эскалации на линии соприкосновения. Особое внимание будет уделено окончательным работам по расширению офиса личного представителя действующего председателя».