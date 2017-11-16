Шаварш Кочарян: сопредседатели Минской группы активизировались

Со стороны сопредседателей Минской группы заметна определенная активность в деле поисков путей карабахского урегулирования. Об этом сегодня после заседания правительства заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. «В переговорном процессе нет прогресса уже несколько лет, более того, в определенные моменты ситуация становилась буквально взрывоопасной, свидетельством чему – апрельские события. В этом смысле они не могут не проявлять обеспокоенность, тем более, что страны-сопредседатели являются также постоянными членами Совета безопасности ООН, и для них абсолютно неприемлемы военные действия», сказал он. По словам Кочаряна, сопредседатели пытаются создать предпосылки для продвижения переговорного процесса, для чего необходимы меры доверия, предполагающие выполнение венской и санкт-петербургской повестки. По словам замминистра, предстоящий визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан происходит не сепаратно от Минской группы. «Глава МИД России работает в рамках формата Минской группы, и странно то, что кто-то пытается отделить его, тем более, что сам Лавров не раз отрицал наличие отдельного плана», сказал Кочарян. Он отметил, что визит Лаврова обусловлен 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Россией, хотя в ходе подобных встречи министр свободе в выборе актуальных тем для обсуждения.