РФ предоставит Армении кредит в $100 млн на приобретение российской продукции военного назначения

На сегодняшнем заседании правительства замминистра обороны РА Артак Закарян представил законопроект РА о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Согласно проекту, планируется на основании заключенного 24 октября 2017 года соглашения предоставление правительством РФ правительству РА государственного экспортного кредита в 100 млн долларов на приобретение российской продукции военного назначения. Замминистра также отметил, что законопроект согласован со всеми заинтересованными органами и предложений не поступало. «Нам необходимо уточнить одну техническую проблему с Центробанком, это мы быстро сделаем», - сказал Артак Закарян, попросив премьер-министра Армении считать данный законопроект неотложным, сообщает tert.am.