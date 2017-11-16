Европарламент принял резолюцию, признающую право Карабаха на самоопределение

В Европарламенте была провалена масштабная попытка азербайджанской стороны, призванная в очередной раз сорвать усилия международного сообщества по поиску путей мирного урегулирования карабахского конфликта, а также бросить тень на развитие отношений Армении и ЕС в преддверии саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Попытки азербайджанской стороны удалось сорвать благодаря действиям постоянного представительства РА в Брюсселе, армянских лоббистских организаций.

Как сообщает Арменпресс, 15 ноября Европарламент подавляющим большинством голосом одобрил текст резолюции саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе. В нем во второй раз прямым текстом признано право народа Арцаха на самоопределение, вслед за принятой в июле 2017 года Генассамблеей ООН резолюцией.

Резолюция определяет логику дальнейшего развития европейского партнерства, и не удивительно, что Азербайджан добивался внесения в предварительный текст резолюции около двух десятков поправок, направленных против Армении и Арцаха, в которых Арцах представлялся как часть Азербайджана, содержалось требование возвращения беженцев и прочее.

Благодаря активной деятельности армянской стороны и принципиальной позиции европейской стороны удалось сорвать принятие всех предложенных азербайджанской стороной поправок. Более того, в очередной раз было зафиксировано право народа Арцаха на самоопределение.