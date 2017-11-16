Президент Азербайджана угрожает выходом страны из Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в случае усиления кризиса в отношениях с Советом Европы Азербайджан может покинуть организацию. Эти слова прозвучали после того, как Совет Европы пригрозил Азербайджану судом за невыполнение решение ЕСПЧ об освобождении одного из лидеров Азербайджанской оппозиции. Выступая в Баку на торжественном собрании, посвященном 25-летию правящей партии "Ени Азербайджан", Алиев обвинил генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в том, что из-за него в отношениях между Азербайджаном и СЕ возник кризис. "Мы уже более 15 лет являемся активным членом Совета Европы, и многие мероприятия мы провели по линии этой организации. Однако, в результате недавней деятельности Генерального секретаря Совета Европы, между Азербайджаном и этой организацией возник искусственный кризис. Не мы являемся инициаторами этого кризиса", - заявил президент. "Мы просто предпринимаем адекватные шаги в отношении лицемерной и несправедливой политики против нас. Мы никогда не оставляли без ответа нападения на нас. Поэтому я считаю, что наш адекватный ответ также является своевременным шагом. Я считаю, что известная международная организация, такая как Совет Европы, не должна становиться жертвой чьих бы то ни было неудачных амбиций", - продолжил Ильхам Алиев. Затем президент заявил, что Азербайджан может покинуть Совет Европы: "Если этот кризис будет углубляться, то Азербайджан, безусловно, будет свободен в своем выборе. Мы добровольно вошли во все организации, в которых мы находимся, и можем добровольно уйти". Он также отметил, что в стране действует "управляемая из зарубежа пятая колонна". Дело Мамедова 29 ноября истекает срок, который Комитет министров Совета Европы дал Азербайджану для объяснений по невыполнению решения ЕСПЧ об освобождении из тюрьмы Ильгара Мамедова, лидера оппозиционного общественного движения "Республиканская альтернатива". После этой даты СЕ начнет судебный процесс о невыполнении страной своих обязательств перед Советом. 25 октября Комитет министров СЕ выпустил резолюцию, в которой отметил, что в мае 2014 года Европейский суд постановил, что арест и содержание под стражей оппозиционного политика Мамедова прошли с нарушением ряда статей Европейской конвенции о правах человека. "Суд, в частности, установил, что реальная цель его преследования и содержания под стражей заключалась в том, чтобы заставить его замолчать или наказать за критику в отношении правительства, в нарушение статьи 18 Конвенции. Однако Ильгар Мамедов по истечении более трех лет по-прежнему остается в тюрьме", - сказано в заявлении комитета после принятия резолюции. Комитет министров в своей резолюции принял решение начать процедуру, введенную в 2010 году. Согласно этой процедуре, дело может быть передано в Европейский суд по правам человека, чтобы выяснить, является ли невыполнение решения по делу Мамедова нарушением Конвенции. "Комитет министров дает азербайджанским властям срок до 29 ноября, чтобы представить в письменном виде свою позиции, - сказано в заявлении Комитета, - Если за это время постановление ЕСПЧ не будет исполнено, 5 декабря Комитету министров будет представлена еще одна промежуточная резолюция, согласно которой дело возвратится в Европейский суд по правам человека", - говорится в резолюции. Таким образом Совет Европы впервые за 68 лет своего существования применяет статью 46 "Обязательная сила и исполнение постановлений". "В целом, этот случай просто беспрецедентный, такого еще не было в истории СЕ, - говорит юрист Эркин Гадирли, - Но я не верю ни в то, что СЕ исключит Азербайджан, ни в то, что мы сами захотим выйти - у СЕ сейчас и без того много актуальных проблем, чтобы заниматься еще вопросом исключения Азербайджана". По словам юриста, власти страны еще никогда так долго не держали в тюрьме политических оппонентов. По словам Гадирли, скорее всего нежелание выпустить Ильгара Мамедова связано с тем, что он является "лидером новой оппозиции и нового поколения", а в следующем году в Азербайджане состоятся президентские выборы. Что будет, если Азербайджан покинет Совет Европы "Если Азербайджан действительно, сам или вынужденно, выйдет из СЕ, последствия будут настольно серьезны, что вопросы прав человека и безопасности будут стоять на последнем месте, - говорит он, - Мы потеряем независимость, репутацию, это ухудшит экономические связи, учитывая, что положение и так сложное, но это повысит моральные риски для международных инвесторов". В то же время глава Центра экономических и политических исследований The Far Center Хикмет Гаджизаде допускает, что Азербайджан может быть исключен или выйдет добровольно. По его словам, "в контексте прав человека это еще больше развяжет властям руки для закручивания гаек, и они будут хватать всех подряд - без оглядки на международное сообщество". Азербайджан является членом Совета Европы с января 2001 года. По словам Гаджизаде, в последующие годы отношения Азербайджана с организацией все время ухудшались. "Азербайджан вошел в СЕ еще при Гейдаре Алиеве, и он, а потом и Ильхам Алиев увидели, что невыполнение обязательств не несет за собой никаких последствий, - говорит он, - Политические аресты - Ильгар Мамедов, Хадиджа Исмаилова, мой сын Аднан Гаджизаде. Все возмущение СЕ было только на бумаге, но сейчас этому приходит конец".