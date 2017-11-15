Сенат выяснил, кто может помешать Трампу начать ядерную войну

Впервые за 40 лет конгресс США решил рассмотреть вопрос о полномочиях президента на нанесение ядерного удара. Тема заседания сенатского комитета по международным делам была обозначена так: "Полномочия на издание приказа о применении ядерного оружия". Некоторые сенаторы выражали беспокойство по поводу того, что президент может безответственно развязать ядерную войну; другие же, напротив, подчеркивали, что президенту необходимо иметь возможность действовать быстро и без препятствий со стороны юристов. Последний раз этот вопрос в конгрессе обсуждался аж в марте 1976 года. В августе нынешнего года Трамп пригрозил обрушить на Северную Корею "огонь и ярость, каких мир не видел", если та продолжит развивать свою программу создания ядерного оружия. А месяц назад председатель комитета по международным делам, республиканец Боб Коркер, обвинил президента в том, что направляет США на "путь к третьей мировой войне". "Это не гипотетическая дискуссия" Во вторник утром тон публичным слушаниям задал сенатор Бен Кардин. "Это не гипотетическая дискуссия", - подчеркнул демократ из Мэриленда. Несколько сенаторов были встревожены широтой полномочий президента на запуск ядерных ракет. "Мы обеспокоены, что президент столь неуравновешен, столь импульсивен, его процесс принятия решений столь бессистемен, что он способен распорядиться о применении ядерного оружия из соображений, далеко расходящихся с национальными интересами США", - сказал демократ из Коннектикута Крис Мерфи. Одним из приглашенных экспертов был Роберт Келер, в 2011-2013 годах возглавлявший Стратегическое командование США. Он сказал, что в своей прежней должности он был бы готов выполнить приказ президента, но лишь в том случае, если приказ законный. Если бы у него не было уверенности в законности приказа, он мог бы проконсультироваться с собственными советниками. При определенных обстоятельствах "я бы сказал: "Я не готов действовать", - объяснил Келер. "И что бы тогда произошло?" - поинтересовался у него республиканец из Висконсина Ран Джонсон. "Не знаю", - признался Келер. В зале кто-то засмеялся. Это был нервный смех. Ядерной кнопки не существует Другой эксперт, профессор политологии из Университета Дьюк Питер Фивер, разъяснил, что президентский приказ должен пройти согласования "должностных лиц всех уровней". Он должен пройти правовую экспертизу, быть завизирован министром обороны и действующими военнослужащими. "Президент в одиночку не может нажать на кнопку, которая запускает ракеты", - добавил профессор. Еще один эксперт, Брайан Маккион, в прошлом замминистра обороны по вопросам политики, сказал, что генералы способны остановить президента, если они считают, что он поступает опрометчиво. "Люди в четырьмя генеральскими звездами на погонах от застенчивости не страдают", - уверял Маккион. Сенатора-демократа от штата Массачусеттс Эдварда Марки эти доводы не убеждали. "Не думаю, что мы должны полагаться на генералов как на тормоз для президента", - заметил он. Один из ключевых вопросов заключался в том, может ли сенат, да и вообще все американское общество в целом, доверить президенту столь судьбоносное решение, тем более когда принимать его нужно в считанные минуты, а то и секунды. У министра обороны, генералов и юристов будет мало времени для анализа решения президента. Поэтому некоторые сенаторы, напротив, подчеркивали, что президенту нужно в подобных обстоятельствах иметь возможность действовать быстро и решительно. Президент США должен быть готов "ответить, если на нас напали", и ему не должна мешать "какая-то кучка юристов в бункере", сказал сенатор Марко Рубио. Его однопартиец, республиканец из Айдахо Джеймс Риш, заметил, что за слушаниями наверняка внимательно следят в Пхеньяне и делают выводы. "Мы сделаем то, что необходимо для защиты страны", - заявил Риш, обращаясь к незримому агрессору. В конце слушания сенаторы и эксперты сошлись на том, что ядерный арсенал нужно модернизировать - на всякий случай.