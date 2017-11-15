Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, утверждающего военный бюджет страны в 2018 году в размере 692 миллиардов долларов. В ходе голосования во вторник, 14 ноября, 356 депутатов поддержали законопроект, 70 высказались против него. Базовый бюджет Пентагона должен составить 626,4 миллиарда долларов, 65,7 миллиарда выделяется на военные миссии, в частности в Афганистане. Законопроект предусматривает увеличение расходов на противоракетную оборону для противодействия северокорейской угрозе. Российская угроза выделена отдельной статьей Впервые в бюджете на 2018 год в отдельную статью выделена тема противодействия российской угрозе, что обусловлено "продолжающимися агрессивными действиями России". Так, главы Пентагона и Госдепартамента должны разработать "совместную всеобъемлющую стратегию по противостоянию пагубному влиянию Российской Федерации". Провайдерам кабельного и спутникового телевидения будет запрещено транслировать видеоматериалы, которые "принадлежат, контролируются или финансируются правительством РФ". В ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в новом бюджете будет выделено 58 миллионов долларов на разработку новой ракеты среднего радиуса действия. На поставки оружия Украине предусмотрены 350 миллионов, а на Европейскую инициативу сдерживания - 4,6 миллиарда долларов. Теперь документ еще должен пройти через Сенат, однако считается, что здесь не будет проблем. Обе палаты парламента достигли компромисса, разработав каждая свой проект бюджета.
Палата представителей США одобрила военный бюджет
- Политика - 15 Ноября 2017, 10:31