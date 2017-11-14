Лавров подтвердил визиты в Баку и Ереван

Отвечая сегодня на вопрос, какова будет повестка визитов министра иностранных дел России в Баку и Ереван, Сергей Лавров сказал: "Мы об этом еще не объявляли, но никакого секрета здесь нет. В самом начале следующей недели запланированы мои визиты в Ереван и Баку. Они приурочены к 25-летию дипломатических отношений между Россией и соответственно Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Повестка дня будет включать двусторонние отношения с каждой из этих стран. Они у нас насыщенные и богатые. Будем говорить о региональной и международной проблематике, в том числе постараемся понять, где мы находимся в рамках усилий по карабахскому урегулированию после недавней встречи президентов Армении и Азербайджана".