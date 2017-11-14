В Израиле началось расследование против компании, подозреваемой в использовании дронов против армянских сил

Полиция Израиля возбудила уголовное расследование против израильской компании, производящей дроны, продукцию которой в 2017 году Азербайджан пытался использовать для обстрела армянских позиций. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет The Times of Israel.

В заявлении полиции сообщается, что в отношении компании Aeronautics Defense Systems Ltd. продолжается расследование в рамках известной сделки.

Расследование проводит Yahbal, о процессе стало известно 13 ноября, когда суд позволил проводить расследование, ограничив информацию о нем. К примеру, полиция не уточняет, кто «известный покупатель».

Aeronautics Defense Systems распространила заявление, в котором изъявила готовность оказать полное содействие следствию.

В августе этого года Агентство по контролю оборонного экспорта министерства обороны отменило лицензию на поставки беспилотников Orbiter 1K компанией Aeronautics Defense Systems.

По данным Aeronautics, компания намеревалась заключить с «известным покупателем» сделки на 20 млн. долларов.

The Times of Israel сообщает, что речь идет, скорее всего, об Азербайджане. Лицензию отменили сразу после того, как поступила жалоба, что по требованию Азербайджана беспилотник Orbiter 1K был использован в Карабахе против армянских сил.

7 июля в результате обстрела было ранено 2 армянских военнослужащих.

Жалоба впервые была опубликована в газете Maariv. Как сообщалось, компания направила в Азербайджан группу специалистов, которые должны был продемонстрировать возможности БЛА. Он может нести 2 кг взрывчатых веществ и использоваться как камикадзе.

Как сообщалось в жалобе, во время презентации компанию попросили протестировать беспилотник на армянских силах. По израильским законам подобное тестирование противозаконно. Вряд ли компания получила особое разрешение на тестирование, так как Израиль не считает Армению враждебным государством, пишет The Times of Israel.

По данным Maariv, израильцы отказались осуществить подобное тестирование, хотя получили угрозы от своих руководителей. Позднее высокопоставленные сотрудники Aeronautics Defense Systems в Баку попытались выполнить требование Азербайджана, но из-за отсутствия опыта не смогли уязвить цель.

Министерство обороны Израиля сообщило, что расследует инцидент.

The Times of Israel напоминает, что в 2016 году Азербайджан использовал израильский беспилотник-камикадзе, подбив автобус, в результате чего погибли 7 армян.