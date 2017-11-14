Мадрид сообщил о доказательствах вмешательства из РФ в каталонский кризис

Мадрид сообщил о вмешательстве групп из РФ в ходе референдума об отделении Каталонии от Испании с целью дестабилизации испанского государства. С таким заявлением в понедельник, 13 ноября, в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел этой страны. Они подчеркнули, что располагают доказательствами того, что государственные и частные группы на территории России, а также Венесуэлы в рамках масштабной кампании использовали Twitter, Facebook и другие социальные сети и сайты, чтобы продвигать сепаратистские идеи и воздействовать на общественное мнение в преддверии плебисцита, организованного 1 октября тогдашними каталонскими властями. В частности, глава МИД Испании Альфонсо Дастис указал, что Мадрид обнаружил в соцсетях фейковые профили, половина которых обслуживалась из России, а 30 процентов - из Венесуэлы. По его словам, эти аккаунты были созданы для распространения информации, преувеличивавшей преимущества отделения Каталонии от Испании. Министр иностранных дел заявил, что поднял эту тему в диалоге с Кремлем. Глава испанского оборонного ведомства Мария Долорес де Коспедаль подчеркнула, что группы, о которых идет речь, пытаются добиться нестабильности в Европе, и что долг испанцев - придать огласке эту информацию. Присутствовавший на встрече в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, указал, что, согласно различным докладам, Россия произвела попытки вмешательства во внутренние политические процессы в нескольких странах. Альянс обвиняет Москву в применении стратегий информационной войны и дезинформации с целью разделить Запад и нарушить его единство в вопросе экономических санкций в отношении Кремля. Ранее лидеры сепаратистского движения Каталонии отрицали влияние российской стороны на исход голосования. Москва также не признает какую-либо причастность к вмешательству в демократические процессы в Испании.