В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

РИА Новости. Завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Лидеры общались чуть более четырех часов. По некоторым данным, после беседы в широком формате главы государств вернулись к переговорам в узком составе. По итогам переговоров Путин и Эрдоган выступили с заявлениями для СМИ. Однако пресс-конференция началась с заминки из-за отсутствия синхронного перевода. Путин быстро нашел решение, попросив переводчика подойти к микрофону. В ходе заявления для прессы российский лидер подчеркнул, что диалог был продуктивным. Он также отметил, что встречи с турецким коллегой проходят оперативно, без бюрократии и "лишних квазидипломатических процедур".Стороны обсудили вопросы экономики, в частности, прошлогодний спад товарооборота и ограничения на поставки сельхозпродукции. Путин сообщил, что по итогам встречи было принято решение возобновить ввоз целого ряда продуктов из Турции. По его словам, уровень сотрудничества двух стран практически восстановлен, объем двусторонней торговли увеличился на 36%. В свою очередь, Эрдоган выступил за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией. Он добавил, что нужно убрать все препоны для сотрудничества бизнеса двух стран, чтобы достичь товарооборота в сто миллиардов долларов. Турецкий президент сообщил, что в первом квартале 2017 года уровень "двусторонних экономических отношений превысил 15 миллиардов долларов". Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. Путин отметил, что работа России, Турции и Ирана как стран-гарантов астанинского процесса продолжает приносить результат. Эрдоган подчеркнул, что установление зон деэскалации также внесло вклад в урегулирование сирийского кризиса. Он добавил, что сейчас появились основания для достижения политического достижения мира в регионе. Кроме того, Путин подтвердил, что Росатом в ближайшее время приступит к практической реализации проекта АЭС "Аккую". Он подчеркнул, что в планах запустить первый реактор в 2023 году. В свою очередь, Эрдоган пригласил российского президента на официальную церемонию заливки первого бетона на строящейся АЭС.