ЕС назначил специального представителя по Южному Кавказу

Совет ЕС назначил Тойво Клаара специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сообщает сайт ЕС. Его задача будет заключаться в содействии мирному урегулированию конфликтов в регионе, а именно кризису в Грузии и нагорно-карабахском конфликту, а также поощрению регионального сотрудничества. Специальный представитель также принимает участие от имени ЕС в Женевских международных дискуссиях о последствиях конфликта 2008 года в Грузии, говорится в заявлении ЕС. Тойво Клаар в настоящее время является руководителем отдела Центральной Азии в внешнеполитическом ведомстве ЕС, и до этого назначения занимал пост главы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Тойво Клаар сменил посла Герберта Зальбера, который занимал эту должность с 8 июля 2014 года.