В Грузии упразднены четыре министерства и уволены шесть министров

По решению премьер-министра Гиоргия Квирикашвили в Грузии вместо 18 министерств остается функционировать 14 — упраздняются министерства энергетики, сельского хозяйства, спорта и молодежи а также по интеграции с европейскими структурами. Заявление о серьезных кадровых решениях прозвучало 13 ноября на специальном брифинге премьера. Занимаемые посты покинули министры внутренних дел, финансов и образования. На должность министра внутренних дел представлен действующий министр экономики Гиоргия Гахария. Глава МВД Гиоргий Мгебришвили назначен руководителем Центра по чрезвычайным ситуациям. Этот институт находится в процессе создания и заменит Совет управления кризисами и Агентство по чрезвычайным ситуациям, и будет подчиняться непосредственно премьер-министру. Министерство образования и науки вменено проректору Тбилисского государственного университета Михаилу Чхенкели. Пост министра финансов займет генеральный директор Грузинской железной дороги Мамука Бахтадзе. Наряду с этим проведена реструктуризация и укрупнение нескольких ведомств. Аппарат госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры переведен в подчинение министерства иностранных дел, а внешней разведки – в службу государственной безопасности. Также упразднено министерство энергетики, его функции переданы министерству экономики. Руководителем этого ведомства остался Димитри Кумсишвили. Он также сохранил полномочия вице-премьера и куратора всего экономического блока. Прекратило самостоятельную работу министерство сельского хозяйства. Оно объединено с министерством охраны окружающей среды. При этом меняются функции министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов – деятельностью по природным ресурсам будет заниматься министерство экономики. Главой министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства назначен Леван Давиташвили. Решение премьера в грузи упраздняется министерство по делам молодежи и спорту. Функции этого ведомства по линии спорта передаются министерству культуры, а молодежные – министерству образования. Министром культуры остался Мамука Гиоргадзе. Министра же образования Александра Джеджелава в правительстве мы не увидим. В результате кадровые и структурных изменений шесть министров покинули свои кабинеты: внутренних дел Гиоргий Мгебришвили, образования Александр Джеджелава, энергетики Илия Элошкили, спорта Тариэл Хечикашвили, охраны окружающей среды Гигла Агулашвили, а также госминистр по вопросам евроинтеграции Виктор Долидзе. По словам премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили, изменения проведены для оптимизации и большей эффективности управления. По его словам, реорганизация позволит также сэкономить расходы на содержание бюрократического и административного аппарата. Пакет изменений будет утвержден на ближайшем заседании правительства, после чего передан на рассмотрение парламента.