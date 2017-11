Команда Трампа работает над новым планом достижения мира на Ближнем Востоке

Команда советников президента США Дональда Трампа работает над проектом конкретного плана мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в субботу, 11 ноября, газета The New York Times. По данным издания, новый план должен быть гораздо обширнее рамочного документа, разработанного прежними администрациями Белого дома. После 10 месяцев напряженных консультаций эксперты Трампа заявили, что готовы к созданию новой концепции, пишет газета. Важное место в новом плане США будет отведено возможности заключения перемирия между Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), возглавляемым главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, и радикальным исламским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа. Перемирие может привести к тому, что в будущем в переговорах с Израилем будут участвовать представители обеих крупнейших паленстинских группировок. В настоящее время попытки урегулировать конфликт ФАТХ и ХАМАС ведутся при посредничестве египетских властей. Немалое внимание в проекте США планируется уделить также двум основным спорным моментам в еврейско-палестинском конфликте: статусу Иерусалима и созданию израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, пишет The New York Times со ссылкой на официальных представителей правительства США. Аналитики предполагают, что новый план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке будет включать в себя и концепцию образования двух государств - израильского и палестинского. Вместе с тем администрация президента США подчеркнула, что ни в коем случае не намерена навязывать кому-либо свое видение урегулирования конфликта. "Мы хотим не диктовать свои условия, а создать основу для долгосрочного мирного соглашения, способствующего улучшению условий жизни израильтян и палестинцев и безопасности в регионе", - цитирует газета советника Дональда Трампа Джейсона Гринблатта.