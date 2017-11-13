Харири пообещал вернуться в Ливан в ближайшие дни

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что подал в отставку, чтобы защитить себя, но через несколько дней вернется домой. Находящийся в Саудовской Аравии Харири заявил телеканалу Future TV, что, вопреки появившимся предположениям, он пользуется полной свободой передвижения и скоро вернется в Ливан. Неделю назад он неожиданно для всех выехал в Саудовскую Аравию, откуда заявил о своем уходе с поста премьер-министра. Президент Ливана, некоторые ливанские политики и многие наблюдатели предположили, что Саада Харири удерживают против его воли в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, руководство которой недовольно ситуацией в Ливане, где усилились позиции поддерживаемого Ираном движения "Хезболла". Это его первое интервью после заявления об уходе в отставку, которое потрясло не только Ливан, но и весь регион. Ливан неоднократно становился полигоном для противостояния крупных региональных сил, и здесь опасаются, что страна может быть втянута в конфликт между Саудовской Аравией и Ираном. Харири возложил вину за свою вынужденную отставку на "Хезболлу". "Я подал в отставку, я очень скоро уеду в Ливан и уйду в отставку по конституционным правилам", - заявил Саад Харири, находясь в Саудовской Аравии. Он признал, что его отставка была необычной, но сказал, что хочет дать своей стране "положительный толчок". Иран и поддерживаемое им шиитское движение "Хезболла" обвинили Саудовскую Аравию в том, что она держит Саада Харири в заложниках. Однако сам Харири утверждает, что у него есть свобода передвижения и что он может путешествовать по стране. "Я свободен здесь. Если я захочу завтра куда-то поехать, то я смогу это сделать", - сказал он. Президент Ливана Мишель Аун официально еще не принял отставку Харири. "Неопределенность, связанная с состоянием премьер-министра Саада Харири после его отставки неделю назад, означает, что все утверждения и действия, заявленные им или приписываемые ему, не являются правдой", - сказал президент Аун. В комментариях, переданных по телевидению в Эр-Рияде неделю назад, Харири объяснил, что он уходит из-за опасений за свою жизнь. В своем выступлении он обвинил Иран и шиитское движение "Хезболла" в захвате Ливана и дестабилизации региона.