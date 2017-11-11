Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения о вмешательстве в выборы США

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провел с президентом России Владимиром Путиным «две-три» коротких беседы. Об этом сообщает Reuters. По словам Трампа, у них остались «теплые чувства друг о друге». Президент США при этом раскрыл темы бесед с Путиным. Он рассказал, что вновь спросил российского президента о том, вмешивалась ли Россия в выборы США. Каждый раз, когда Путин меня видит, он говорит: «Я это не делал», — приводит слова президента США Associated Press. Американский президент добавил, что считает, что обвинения, будто он причастен к вмешательству в выборы, оскорбляют Путина. В целом, Дональд Трамп счел расследование о возможном вмешательстве России в выборы препятствием для улучшения отношений между странами. Владимир Путин также прокомментировал свои встречи с Трампом. Он отметил, что считает расследование о вмешательстве «проявлением продолжающейся внутриполитической борьбы» в США. «Те конкретные вещи, о которых вы сказали, да, они, конечно, мне известны, хотя о каких-то связях моих родственников с представителями администрации или какими-то официальными лицами, я об этом узнал только вчера от господина Пескова. Я не знаю об этом ничего, ровным счетом ничего. По-моему, это все бредни какие-то», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

