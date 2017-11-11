Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств

Басманный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена, бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по делу об организации двух убийств, сообщила его адвокат Марина Русакова. "Суд выдал заочно санкцию на арест, решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит жалобу 15 ноября", - цитирует ее Интерфакс. Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Бизнесмен объявлен в международный розыск. Сам Исмаилов в разговоре с РБК назвал обвинения "глупостями". Как пояснила Русакова, речь идет о двойном убийстве в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - в результате преступления погибли владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель "Люблино моторс" Юрий Брилёв. По делу были арестованы брат Исмаилова Рафик, которого следствие считает организатором преступления, а также предполагаемый соучастник Мехман Керимов. В середине сентября адвокаты сообщили об обысках по 12 адресам Исмаилова и его родственников, предположив, что следственные мероприятия могут быть связаны с расследованием убийств. По словам адвоката, ни Исмаилова, ни ее саму следствие не предупредило о заочном предъявлении обвинения и судебном заседании. Адвокат пояснила, что Исмаилов сейчас находится не в России. "На заседании суда был адвокат по назначению. Хорошо, что он обжаловал это решение, иначе мы бы узнали о нем, только когда оно вступило бы в законную силу", - сказала Русакова. Тельман Исмаилов - основатель холдинга АСТ, который в разные годы владел десятками активов, в том числе Черкизовским рынком. В 2009 году по решению московских властей рынок был закрыт и снесен. После этого Исмаилов, как сообщалось, столкнулся с финансовыми трудностями, и в марте этого года был признан банкротом. Как сообщил в субботу "Коммерсант", в декабре кредиторы начнут распродажу российского имущества бизнесмена.