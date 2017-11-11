Глава МИД Украины заявил о готовности проекта резолюции ООН по миротворцам

Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по введению миротворческой миссии в Донбасс, заявил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу, 10 ноября в эфире телеканала "Интер". По его словам, проект практически готов. "Мы знаем основные элементы нашей позиции, у нас есть план, каким образом давить дальше", - указал министр. При этом он признал, что вопрос временных рамок миротворческой миссии пока не рассматривался, а вопрос численности "голубых касок" будет обсуждаться немного позже. По его словам, обсуждается также состав стран-участниц, которые направят своих военнослужащих на восток Украины. Глава МИД Украины подчеркнул, что среди миротворцев "по определению не должно быть российских войск". Резолюция предполагает, что миротворческая миссия должна действовать на всей территории Донбасса, в том числе на участке границы с Россией, который не контролируется Украиной. Россия подготовила свой проект резолюции, по которому миротворцы ООН должны находиться только на разграничительной линии между ВСУ и вооруженными формированиями пророссийских сепаратистов в Донбассе и заниматься охраной миссии ОБСЕ.