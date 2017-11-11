Путин и Трамп договорились «окончательно разгромить» ИГ в Сирии

Президент США Дональд Трамп и президент Владимир Путин выпустили совместное заявление, в котором «подтвердили свою решимость нанести поражение ИГ в Сирии», а также призвали к политическому разрешению гражданской войны в стране Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп заявили о собственной решимости вести войну с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) вплоть до его окончательного поражения. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, опубликованном на сайте Кремля.

Заявление было одобрено политиками в ходе недолгой встречи на полях саммита АТЭС в Дананге, которая состоялась в субботу, 11 ноября.

Путин и Трамп отметили успешные усилия по предотвращению опасных инцидентов между военными обеих стран. Это позволило, «существенно увеличить потери ИГ на поле боя в последние месяцы», подчеркивается в заявлении.

«Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и РФ, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ», — сказано в тексте. Сотрудничество в этом аспекте будет продолжено «вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ».

Президенты согласились, что конфликт в Сирии между правительственными силами и оппозицией не имеет военного решения. Окончательное политическое урегулирование в Сирии должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, считают лидеры России и США.

В то же время оба президента уверены в том, что Сирия должна сохранить свою независимость и не лишиться собственных территорий. «Президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН», — отмечается в заявлении.