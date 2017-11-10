США вновь призвали внедрить механизмы расследования инцидентов в Карабахе

Соединенные Штаты вновь заявляют о своей решительной поддержке работе Минской группы ОБСЕ и высоко оценивают взаимодействие посредников со сторонами для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом в ходе Постоянного совета ОБСЕ заявил временный поверенный миссии США в ОБСЕ Гарри Камиан.

По его словам, США приветствуют совместное заявление лидеров Армении и Азербайджана, принятое по итогам саммита 16 октября, организованного сопредседателями Минской группы в Женеве.

«Саммит был важным сигналом, показывающим, что стороны готовы добросовестно участвовать в переговорах. Мы рады, что президенты согласились принять срочно необходимые меры для снижения напряженности на линии соприкосновения, и мы призываем стороны опирtться на этот позитивный импульс и воздерживаться от взаимных обвинений», - отметил он.

Дипломат подтвердил призывы к сторонам выполнять меры, по которым были достигнуты договоренности в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в прошлом году. «Стороны договорились расширить мандат Личного представителя действующего Председателя, который, мы надеемся, в конечном итоге найдет отражение в бюджете ОБСЕ на 2018 год. США также призывают стороны работать над предложением о создании механизма расследования ОБСЕ»,- подчеркнул дипломат.

Гарри Камиан поблагодарил посла Каспршика за его оценку ситуации на местах, подчеркнув, что «работа вашей гибкой, небольшой, но очень эффективной миссии по обеспечению прозрачности и доверия между сторонами является незаменимой и заслуживает нашей полной и безоговорочной поддержки».

«США высоко оценивают тесное сотрудничество австрийского председательства и личного представителя Действующего председателя в поддержке посреднических усилий сопредседателей и стабилизации ситуации. Мы также поддерживаем меры укрепления доверия и расширенный диалог между армянами и азербайджанцами, которые могут помочь стабилизировать ситуацию с безопасностью и создать более конструктивную атмосферу для переговоров. Те, кто участвует в диалоге, должны иметь возможность делать это свободно, не опасаясь притеснений, когда они возвращаются домой.

В заключение, г-н Председатель, мы разделяем разочарование сторон в том, что этот конфликт действительно продолжался слишком долго, и мы считаем, что статус-кво неприемлем. В то же время мы все согласны с тем, что военного решения конфликта не существует. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему глубоко привержены работе со сторонами в поисках прочного и мирного урегулирования конфликта, основанного на принципах, разделяемых государствами-участниками: неприменение силы, территориальная целостность, равноправие и самоопределения, которые отражены в Хельсинкском Заключительном акте», - резюмировал дипломат.