INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме эмоционально отреагировал на вопрос журналистов о том, как обстоят дела с подготовкой встречи президентов РФ и США, переадресовав его американской стороне. "Обращайтесь к американцам. Мы вообще на эту тему не говорим. Мы говорим, что мы слышали о желании президента Трампа встретиться с президентом Путиным, высказанное самим президентом Трампом. Что говорят остальные его чинуши, я не знаю, я не могу за это отвечать", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналиста российского телевидения. "Поэтому обращайтесь к американской стороне", - добавил глава МИД РФ. Ранее Белый дом сообщил, что встречи Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме не будет. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что протокольные службы продолжают обсуждать возможность полноценной встречи президентов России и США, но от "американских коллег поступает противоречивая информация".
Лавров переадресовал "чинушам Трампа" вопрос о встрече президентов РФ и США
- Политика - 10 Ноября 2017, 16:43