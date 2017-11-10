Постпред РФ при ОБСЕ: Внедрение механизма расследования инцидентов будет отвечать интересам стабильности

Состоявшаяся после длительного перерыва в Женеве 16 октября с.г. встреча президентов Армении и Азербайджана стала значимым результатом посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в ходе активных контактов в Баку, Ереване и Нагорном Карабахе. Об этом заявил накануне, 9 ноября, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ. «Важно, что по итогам саммита стороны условились интенсифицировать переговорный процесс. Уверены, что это будет способствовать дальнейшему повышению доверия между сторонами и в итоге продвижению к компромиссу по сущностным аспектам урегулирования. Надеемся, что констатированная по итогам встречи президентов в Женеве конструктивная атмосфера на переговорах будет сохранена. Рассчитываем на результативность запланированных до конца года встреч сопредседателей с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении», – сказал Александр Лукашевич. «Необходимым условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ служит поддержание в регионе мира и стабильности. В этой связи высоко оцениваем обязательство сторон предпринять дополнительные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Вновь отмечаем, что этой цели отвечала бы практическая реализация достигнутых на переговорах президентов Азербайджана и Армении в Вене 16 мая и Санкт-Петербурге 20 июня 2016 г. договоренностей по снижению военных рисков, в частности, увеличение численности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Рассчитываем на скорейшее согласование алгоритма расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ на основе схемы, которая позволит качественно нарастить возможности по мониторингу ситуации в регионе. Интересам стабильности на линии соприкосновения и азербайджанско-армянской границе отвечало бы также завершение проработки совместного механизма расследования вооруженных инцидентов в зоне конфликта. Воплощение в жизнь этих принципиальных договоренностей позволило бы укрепить позитивную атмосферу в диалоге сторон и дополнительно простимулировало бы переговорный процесс», – подчеркнул постоянный представитель РФ при ОБСЕ. «Российская Федерация в координации с другими членами «тройки» стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одобренной Советом Безопасности ООН в качестве коллективного посредника, готова продолжать оказывать сторонам все необходимое содействие в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для разрешения нагорнокарабахской проблемы. Рассчитываем, что предстоящие контакты сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному урегулированию этого застарелого конфликта», – резюмировал Александр Лукашевич.