В Белом доме исключили отдельную встречу Путина и Трампа

Отдельной формальной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме не будет, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters. Стороны не смогли согласовать графики президентов, рассказала она журналистам перед приземлением в Дананге.

«Но они будут находиться в одном и том же месте. Пересекутся ли они и поприветствуют ли друг друга? Это весьма вероятно. Но что касается согласованной формальной встречи, в графике такой нет и мы не ожидаем, что она будет», — сказала Сандерс.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после этого заявил, что «продолжается согласование» встречи двух лидеров, передает «Интерфакс». «Пока ясности нет», — добавил он.

Советник российского президента Юрий Ушаков накануне, 9 ноября, говорил, что встреча, «скорее всего», состоится 10 ноября, стороны не согласовывали конкретное время. По его словам, основными темами беседы двух лидеров станут ситуация в Сирии и напряженность на Корейском полуострове, связанная с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. Но госсекретарь Рекс Тиллерсон позднее заявил, что «окончательного решения» по встрече нет. Представитель Госдепа Хизер Нойерт пояснила, что в Вашингтоне хотели бы в первую очередь обсудить с Москвой вопрос создания новых зон прекращения огня в Сирии.

Трамп в начале ноября рассказал, что ожидает встречи с Путиным на саммите АТЭС. Вашингтону нужна помощь Москвы по северокорейской проблеме, объяснял он.