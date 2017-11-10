Что происходит между Ливаном и Саудовской Аравией

Власти Саудовской Аравии призвали всех своих граждан, находящихся в Ливане, немедленно покинуть эту страну, а остальным саудовцам не ездить в Ливан. Отношения между обеими странами обострились после того, как в субботу поддерживаемый Саудовской Аравией премьер-министр Ливана Саад Харири объявил, что уходит в отставку, так как, по его словам, опасается за свою жизнь. Вскоре после этого Саудовская Аравия обвинила ливанское шиитское движение "Хезболла" в том, что его боевики запустили ракету по Саудовской Аравии с территории Йемена. Многие ливанцы опасаются, что их страна может оказаться втянутой в региональный конфликт между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном. Многие политические партии Ливана призывают Саада Харири вернуться на свой пост. Они также подозревают, что именно саудовские власти вынудили его объявить о своей отставке. Сам Харири не сделал никаких дополнительных заявлений, но его канцелярия сообщает, что он встречается с иностранными дипломатами в саудовской столице Эр-Рияде. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон, который в данный момент посещает страны Ближнего Востока, неожиданно заявил, что прибудет в Саудовскую Аравию. По его словам, он обсудит ситуацию в Ливане и Йемене с крон-принцем Мухаммедом бин Салманом, добавив, что уже провел неформальную беседу с Саадом Харири. Аналитик Би-би-си по вопросам арабского мира Себастиан Ашер говорит, что призыв Эр-Рияда к своим гражданам лишь усилит напряженность в Ливане. Выступая по телевидению в Эр-Рияде, Харири сказал, что уходит в отставку из-за того, что его якобы хотят убить. В своем видеообращении Саад Харири подверг резкой критике движение "Хезболла", а также поддерживающий его Иран. Отец Харири Рафик также занимал пост премьер-министра и был убит взрывом бомбы в 2005 году. Многие винят в этом преступлении "Хезболлу". В понедельник Саудовская Аравия обвинила "Хезболлу" в том, что та запустила ракету в направлении Эр-Рияда с территории Йемена. На следующий день крон-принц Мухаммед бин Салман обвинил Иран в том, что тот развязал "прямую военную агрессию" против Саудовской Аравии, поставляя ракеты повстанцам-хуситам в Йемене. Иран называет эти обвинения "ложными и опасными". "Хезболла" обвиняет Саудовскую Аравию в том, что именно она вынудила Саада Харири объявить о своей отставке.